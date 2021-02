Panda Video: पांडा इतने क्यूट होते हैं कि उनके वीडियो किसी को भी पसंद आ जाएं. ऐसा ही एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'सोनू' ने Transparent Dress में फोटो की शेयर, फैंस बोले- टप्‍पू सेना...

ये वीडियो देख लगता है कि पांडा बर्फ में पूरी मस्ती कर रहा है. कभी वो इधर लुढ़कता है तो कभी उधर. लोग उसके मस्ती करने के इस अंदाज को भी बेहद पसंद कर रहे हैं.

वीडियो सोशल मीडिया पर क्लिप वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट (Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute) ने शेयर किया है.

वीडियो में दो पांडा नजर आ रहे हैं. ये पांडा एक-दूसरे संग मस्ती कर रहे हैं. साथ ही बर्फ में भी मस्ती कर रहे हैं.

देखें पोस्ट-

❄️🐼 Slides, somersaults and pure panda joy. Happy snow day from giant pandas Mei Xiang and Tian Tian! 🌨🐾 . . . #SnowDay #PandaStory pic.twitter.com/my02GwnPFL

मस्ती करते इन दोनों पांडा के नाम भी रखे गए हैं. इनके नाम हैं- मेई जियांग और तियान तियान.

देखें लोगों के कमेंट्स-

So cute. We have polar bears up at the buffalo zoo. I’m sure they’re loving this pic.twitter.com/4lKVOBK45O

— jenna (@TheRealFilbert) January 31, 2021