Panipuri Wale Ka Video: अगर आप गोलगप्पे या पानी पूरी खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये वीडियो देखकर धक्का लग सकता है. दरअसल सोशल मीडिया में एक ऐसे गोलगप्पे बेचने वाले शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह गंदी हरकत करते हुए नजर आ रहा है. शख्स के पास मौजूद किसी ने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया है. वायरल वीडियो में नीली शर्ट और लुंगी पहने हुए एक स्ट्रीट वेंडर गोलगप्पे बेच रहा है. वीडियो देखकर मालूम होता है कि शख्स किसी पार्क के आसपास खड़ा है जहां बहुत सी भीड़ मौजूद है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि गोलगप्पे बेच रहा शख्स अपने हाथ को शरीर के निजी अंगों की तरफ ले जाता है और बुरी तरह खुजाने लगा. इस दौरान जब उसे मालूम हुआ कि उसकी इस हरकत का कोई वीडियो बना रहा है तो तब चुपचाप खड़ा हो गया. वीडियो में उसकी ये हरकत देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी नाराजगी जताई और सख्त प्रतिक्रियाएं दीं.

आपको बता दें कि इससे पहले भी एक अन्य गोलगप्पे वाले का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था. वीडियो में पानीपूरी बेच रहा शख्स मग में पेशाब करता नजर आया और उसे बाद में गोलगप्पे के पानी में मिला दिया. हालांकि पुलिस ने इस स्ट्रीट वेंडर को गिरफ्तार किया है.

Shocking!A street vendor(pani puri saller) has been arrestd in Guwahati after viral a sensational video in which he mixed his urine with water and using the same Water in Pani Puri.#ViralVideo #Guwahati @ABPNews @ANI @the_viralvideos @ViralPosts5 @indiatvnews @TheQuint @SkyNews pic.twitter.com/ncekjhMeh1

— Mamun Khan (@Mk817Khan) August 20, 2021