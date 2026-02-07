Hindi Viral

Parents Caught Son With His Girlfriend At Metro Station Then Performed Roka Ceremony Right There Video Goes Viral Now

गर्लफ्रेंड के साथ मेट्रो स्टेशन पर पकड़ाया बेटा, मां-बाप ने फिर वहीं कर दिया 'रोका' | Viral हुआ ये Video

माता-पिता ने प्लान बनाकर बेटे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेट्रो स्टेशन पर पकड़ लिया. फिर वहीं पर दोनों का रोका कर दिया. वीडियो खूब देखा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई चौंक भी रहा है और खुश भी हो रहा है. ये वीडियो माता-पिता और उसके बेटे से जुड़ा है. मां-बाप ने बेटे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेट्रो स्टेशन पर पकड़ लिया. फिर क्या था उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. मां-बाप ने तुरंत दोनों का रोका कर दिया. लड़के ने इस दौरान काफी विरोध किया मगर मां-बाप नहीं माने. वहीं, लड़की चुपचाप उनकी हर बात मान रही थी. रोका संपन्न होने के बाद मां-बाप ने उन्हें मिठाई खिलाई और फिर आशीर्वाद भी दिया.

मेट्रो स्टेशन पर कर दिया रोका

इस वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है. एक लड़का-लड़की मेट्रो स्टेशन पर बैठाकर बातें कर रहे थे. तभी लड़के के माता-पिता वहां पहुंच जाते हैं. उनका गुस्सा देखकर लग रहा है कि वे कई दिनों से बेटे की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे. एक दिन दोनों प्लान बनाकर उसको गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिए. लड़की की मम्मी शुरू में ही वीडियो बना रहे शख्स से कह देती है कि इसे सही से बनाना फिर लड़की के बाप को भेजेंगे. लड़के की मां तुरंत फल और मिठाई निकालती है और रोके से जुड़े हल्की-फुल्की रस्म को संपन्न कराती है. लड़का इस दौरान कहता है कि ‘देख तो लोग ये मेट्रो है.’

माता-पिता का एक्शन हुआ वायरल

इस बात पर लड़की की मम्मी कहती हैं, ‘हमने कब कहा कि हम मेट्रो में ये करना चाहते थे. हम तो इसके घर जाना चाहते थे. तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह की. जो बेइज्जती हुई है. जो देखता है देखने दे.’ रोका करने के बाद लड़के के पिता उसे पैर छूने के लिए कहते हैं. फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मां-बाप के पैर छुता है और आशीर्वाद लेता है. इस तरह माता-पिता ने रोज-रोज का झंझट ही खत्म कर दिया. ऐसा एक यूजर कहना है. इसे @rameshofficial0 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, “मां ने मेट्रो स्टेशन पर जब बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा. सीधे रोका कर दिया. एक बार में ही बेटे की समस्या खत्म कर दी ,अब बहाने बना कर मिलने का झंझट खत्म.”

यहां देखिए वायरल वीडियो:

मा ने मेट्रो स्टेशन पर जब बेटे को गर्ल फ्रेंड के साथ पकड़ा सीधे रोका कर दिया एक बार में ही बेटे की समस्या खत्म कर दी ,अब बहाने बना कर मिलने का झंझट खत्म pic.twitter.com/5nt1YKtMaS — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) February 7, 2026



स्पष्ट कर दें कि ये खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. हो सकता है कि ये वीडियो स्किप्टेड हो. इसलिए इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है.

