Parle-G With Rice: हमारे देश में अगर कोई ऐसा बिस्किट है जो हर उम्र के लोगों का फेवरेट है, तो वो है पारले जी. इसकी लोकप्रियता जगजाहिर है. चाय में डुबाकर इसे खाने का मजा ही अलग है. पर आजकल सोशल मीडिया पर इस बिस्किट की अनोखी रेसिपी को देखकर लोगों के दिमाग का दही हुआ जा रहा है. हो भी क्यों ना, एक्सपेरिमेंट ही कुछ ऐसा है.

इस रेसिपी को देखकर लोगों को काफी गुस्सा आ रहा है. वायरल पोस्ट में दिखता है कि पारले जी के दो बिस्किट हैं, जिनके बीच में उबला चावल भरा गया है.

जब ये पोस्ट लोगों ने देखी तो अपने फेवरेट बिस्किट के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें नागवार गुजरा.

देखें पोस्ट-

Follow me for more such recipes. 🙄🙏 pic.twitter.com/Vxa5BsJ2y5

लोग इस पोस्ट पर जबरदस्त कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, इस शख्स के खिलाफ एफआईआर करा दो. एक अन्य ने लिखा, इसको दूध में डुबोकर खाएं या दाल में?

देखें लोगों के मजेदार कमेंट्स-

Best to try them with tea or daal?

Please advice master chef.

— Indianobserver (@indianobserver6) June 6, 2021