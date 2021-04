Parrot Video: तोते तो आपने बहुत देखे होंगे, बोलते हुए, मालिक की हर बात मानते हुए. पर तोते का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गजब तरीके से गाना गा रहा है. Also Read - Giant Lizard Video: सुपरमार्केट में घुसी डायनासोर जैसी छिपकली, मचा दिया तांडव, देखकर रूह कांप जाएगी...

इस तोते को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. हरे रंग का ये तोता है, जिसका सिर पीले रंग का है. Also Read - Underwater Gymnastics: पानी में उतरी हुस्न की मल्लिका, करती रही गजब कलाबाजियां, देखकर दिल दे बैठेंगे जनाब...

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स गिटार बजा रहा है. सामने बिस्तर पर तोता बैठा है. Also Read - Female Dancer Video: दर्शकों से खचाखच भरा था हॉल, महिला डांसर ने डांस के बीच में ही बदल ली ड्रेस

गिटार की धुन के साथ ही तोता गाता है. इसका गाना सुनकर ऐसा लगता है मानों ये राग लगा रहा हो. बिल्कुल सुर साध कर.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को Pastor Alex ने शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

This is a very very good parrot

देखें वायरल वीडियो-

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 22.2K views मिल चुके थे. लोग गाने वाले इस तोते को काफी शेयर कर रहे हैं.

इससे भी मजेदार है लोगों के ये कमेंट्स जो वो इस पोस्ट पर दे रहे हैं. देखें-

Best vocals I’ve heard since Hatebeak 🤘 — Raine Lionheart🤘Metalhead & Steven Universe Nerd (@RaineLionheart1) April 6, 2021

Rock on, little dude! — WynautWarrior (@Wynaut49) April 7, 2021