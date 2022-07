Viral Video: आउटर दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में कुत्ते के भौकने को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने कुत्ते के मालिक समेत 4 लोगो को लोहे की रोड से वार करके घायल कर दिया. वहीं झगड़े के दौरान पालतू कुत्ते ने आरोपी को भी काट लिया. ऐसे में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हॉस्पिटल पहुंचाया. जहां दोनों पक्षों का इलाज चल रहा है. मालूम हो कि पूरी घटना पीड़ित के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - Viral: सामने ही टेबल पर रखी है लैंप मगर कोई खोज नहीं सकता, तेज दिमाग वाले भी भाग खड़े हुए

पुलिस के मुताबिक पीड़ित के पड़ोस में रहने वाला आरोपी धर्मवीर सिंह धय्या उर्फ फौजी गली के कुत्तो के साथ गली में घूम रहा था. तभी अपने घर के दरवाजे पर खड़ा पालतू कुत्ता दूसरे कुत्तों को देख कर भौकने लगा, जिसके बाद धर्मवीर पालतू कुत्ते के पास आकर खड़ा हो गया और अचानक ही उसने पालतू कुत्ते की पूंछ पकड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया.

#WATCH | Delhi: 3 members of a family&their pet dog injured after being hit by a neighbor with an iron rod in Paschim Vihar. It happened after the dog allegedly barked at him. FIR lodged.

Injured stable. Dog's owner says it has a clot in its head & will be taken to veterinarian. pic.twitter.com/YAa1QdduzB

— ANI (@ANI) July 4, 2022