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Passengers Tied Themselves To Train Gates After Being Denied Seats Video Goes Viral

ट्रेन में जगह नहीं मिली तो यात्री ने लगाया खतरनाक दिमाग, वायरल वीडियो देखकर कांप जाएंगे

वायरल वीडियो ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. ये सिर्फ एक हैरान करने वाला दृश्य नहीं, बल्कि उस मजबूरी की कहानी है जहां इंसान जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटता.

सोशल मीडिया पर ट्रेन का ये वीडियो खूब देखा जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: भीड़भाड़ वाली ट्रेनों की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है. ये सिर्फ एक हैरान करने वाला दृश्य नहीं, बल्कि उस मजबूरी की कहानी है जहां इंसान जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटता. दरअसल इस वीडियो में दो यात्री चलती ट्रेन के बाहर लटके नजर आते हैं. हैरानी की बात ये है कि उन्होंने खुद को संभालने के लिए किसी मजबूत हैंडल या लोहे की रॉड का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक साधारण गमछे को ‘सीट बेल्ट’ की तरह इस्तेमाल कर लिया. गमछे को दरवाजे से बांधकर वे खुद को गिरने से बचाने की कोशिश करते दिखते हैं.

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यात्रियों ने लगाया खतरनाक जुगाड़

बताया जा रहा है कि ट्रेन इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि अंदर घुसने की कोई जगह ही नहीं बची थी. डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी और दरवाजों पर पहले से ही यात्रियों की भीड़ लटकी हुई थी. ऐसे में इन लड़कों ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये खतरनाक तरीका अपनाया. वीडियो में साफ दिखता है कि दोनों यात्री संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. उनके चेहरे पर डर साफ झलकता है, लेकिन मजबूरी उससे भी ज्यादा भारी नजर आती है. जरा सी चूक उन्हें बड़ी दुर्घटना का शिकार बना सकती थी. हालांकि तभी रेलवे पुलिसकर्मी ने दोनों को नीचे उतारा और दोबारा ऐसा करने की हिदायत दी.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर चिंता जता रहे हैं. कुछ लोग इसे सिस्टम की विफलता बता रहे हैं, तो कुछ इसे लापरवाही कहकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर zindagi.gulzar.h नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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