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Funny Video: सिलेंडर में गैस नहीं भरवा पाया बेचारा पति, गुस्से में पत्नी पानी की टंकी पर जा लटकी | मजेदार है वीडियो
Husband Wife Ka Video: पति-पत्नी के झगड़े से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो देखकर हंसी रोकना भी मुश्किल हो जाएगा.
Husband Wife Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. इस वीडियो में एक पति-पत्नी के बीच गैस सिलेंडर को लेकर ऐसा ‘हाई वोल्टेज ड्रामा’ देखने को मिलता है, जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. वीडियो में दिखाया गया है कि पति घर में गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाता, जिससे पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. गुस्से में पत्नी सीधे पानी की टंकी पर चढ़ जाती है और वहीं लटक जाती है. इधर नीचे खड़ा पति उसे मनाने की हर संभव कोशिश करता नजर आता है. पति बार-बार कहता है कि वह जल्द ही सिलेंडर भरवा लाएगा, लेकिन पत्नी नीचे उतरने को तैयार ही नहीं होती.
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सिलेंडर के लिए पति से झगड़ने लगी पत्नी
पत्नी साफ शब्दों में कहती है कि जब तक गैस सिलेंडर नहीं भरवाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी. इतना ही नहीं, वह यह भी कहती है कि वह अब लकड़ी पर खाना बनाने वाली नहीं है. वीडियो में पति की बेचैनी और पत्नी का अड़ियल अंदाज लोगों को खूब हंसा रहा है. पति बार-बार हाथ जोड़कर और समझाकर उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रहती है. इस वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स इसे ‘रियल लाइफ कॉमेडी’ बता रहे हैं, तो कुछ लोग पति की हालत पर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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यह वीडियो इंस्टाग्राम पर rubigorakhpuriya नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा लगता है और इसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए इसे सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. कुल मिलाकर, पति-पत्नी की इस नोकझोंक ने इंटरनेट पर हंसी का माहौल बना दिया है और लोग इसे बार-बार देखकर एन्जॉय कर रहे हैं.