Pati Patni Ka Video: एनिवर्सरी पर पति ने दिया ऐसा गजब गिफ्ट, देखते ही रोने लगी पत्नी | देखें ये Viral Video

Pati Patni Ka Video: सोशल मीडिया पर एनिवर्सरी से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें पति ने पत्नी को गजब को सरप्राइज कर दिया.

Published date india.com Published: February 14, 2026 11:07 AM IST
Photo: socialbuzzz.in/ Instagram

Pati Patni Ka Video: सोशल मीडिया पर पति-पत्नी से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने सबको इमोशनल कर दिया. वीडियो में एक पति ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए ऐसा सरप्राइज प्लान किया, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया. वीडियो की शुरुआत में पति के हाथ पर पट्टी बंधी दिखाई देती है. ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में चोट लगी हो. वह सीधे घर पहुंचता है. जैसे ही पत्नी और घरवाले उसके हाथ पर बंधी पट्टी देखते हैं, सब घबरा जाते हैं. पत्नी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है.

पति ने दिया गजब गिफ्ट

वायरल वीडियो में आगे देख सकते हैं कि कुछ देर तक पति सबको परेशान होता देखता रहता है, फिर मुस्कुराते हुए पत्नी से कहता है कि वह खुद उसके हाथ की पट्टी खोले. पत्नी धीरे-धीरे कांपते हाथों से पट्टी खोलना शुरू करती है. घर के बाकी लोग भी उत्सुकता से देखने लगते हैं. जैसे ही पट्टी पूरी तरह हटती है, सभी की आंखें खुली रह जाती हैं. दरअसल, पति ने अपने हाथ पर पत्नी के नाम का टैटू बनवाया होता है. चोट का नाटक सिर्फ सरप्राइज देने के लिए किया गया था. यह देखकर पत्नी एक पल के लिए हैरान रह जाती है. उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पति ने उसके लिए इतना खास कदम उठाया है.

यहां देखें वीडियो को:

वायरल हुआ ये इमोशनल पल

वीडियो में फिर दिखा कि जैसे ही पत्नी को अपने नाम का टैटू दिखाई देता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. घर में मौजूद सभी लोग भी इस खूबसूरत पल को देखकर मुस्कुरा उठते हैं. यह सिर्फ एक टैटू नहीं था, बल्कि प्यार और समर्पण का प्रतीक था. पति ने बिना महंगे गिफ्ट के, सिर्फ एक सच्चे एहसास से अपनी पत्नी को खास महसूस कराया. शायद यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो को socialbuzzz.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर हमेशा की तरह नेटिजन्स के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

