Viral Video: दूसरी लड़की के साथ आशिकी लड़ा रहा था पति, देखें कैसे पत्नी ने कर दी सरेआम पिटाई

Husband Wife Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक महिला गोद में बच्चा लिए अपने पति से सड़क पर लड़ रही है. दरअसल, उसने अपनी पति को किसी और लड़की के साथ देख लिया था. दोनों के बीच पहले बहद हुई और फिर अचानक हाथापाई शुरू हो गई.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर उसका पति भी मौजूद था. क्लिप में महिला को रोते हुए बच्चे को गोद में लिए अपने पति से लड़ते हुए दिखाया गया है. गुस्साई महिला अपने पति को मार रही है और उसपर गुस्से में चिल्ला रही है. महिला का भाई भी काफी गुस्से में नजर आ रहा है.

Extra-marital affair kalesh: Wife Cuaght her husband with other woman on bike

