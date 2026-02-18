Hindi Viral

Pehalwan Ka Video: देसी पहलवान का जोर देख हिल गया विदेशी रेसलर, पिटकर पूछा क्या खाते हो भाई | देखें वीडियो

Photo: arronsmith626/ Instagram

Fight Ka Video: देसी पहलवान की कुश्ती से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक पहलवान और विदेशी रेसलर की कुश्ती दिखाई गई है. वीडियो में एक विदेशी रेसलर बड़े उत्साह के साथ भारतीय पहलवानों के अखाड़े में पहुंचता है. वह पहले वहां चल रही कुश्ती को ध्यान से देखता है और फिर खुद भी ताकत आजमाने का फैसला करता है. माहौल पूरी तरह देसी अंदाज में होता है. मिट्टी का अखाड़ा, पारंपरिक दांव-पेच और जोश से भरे युवा पहलवान. विदेशी खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरा नजर आता है और सोचता है कि वह आसानी से मुकाबला जीत लेगा.

देसी पहलवान से कुश्ती

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अखाड़े में विदेशी रेसलर का मुकाबला एक 18 साल के देसी पहलवान से होता है. देखने में युवा और साधारण लगने वाला यह पहलवान जैसे ही मुकाबला शुरू करता है, विदेशी रेसलर को कड़ी टक्कर देने लगता है. दोनों के बीच जोरदार पटका-पटकी शुरू होती है. विदेशी खिलाड़ी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन देसी पहलवान के मजबूत दांव-पेच और संतुलन के आगे टिक नहीं पाता. कुछ ही देर में हालात ऐसे बन जाते हैं कि विदेशी रेसलर खुद ही चित हो जाता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

देसी डाइट का कमाल

कुश्ती के मुकाबले के बाद विदेशी रेसलर मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि वह कैसी डाइट लेता है. शायद उसे उम्मीद होती है कि जवाब में हाई-प्रोटीन सप्लीमेंट या खास पाउडर का नाम आएगा. लेकिन देसी पहलवान सादगी से बताता है कि वह पूरी तरह शाकाहारी है और देसी खाना खाता है. यह सुनकर विदेशी खिलाड़ी और भी हैरान रह जाता है. जब वह पूछता है कि क्या वह प्रोटीन लेता है, तो जवाब मिलता है कि उसकी ताकत का राज है देसी घी और बादाम वाला दूध. यह सुनकर विदेशी रेसलर चौंक जाता है. नेटिजन्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. इसे arronsmith626 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

