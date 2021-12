Penguin Ka Video: वन्य और समुद्री जीवों के क्यूट अंदाज अकसर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. कई फॉरेस्ट विभाग में कार्यरत अधिकारी इनसे जुड़े वीडियो को शेयर करते हैं और लोग भी वीडियो पर खूब रिएक्ट करते हैं. अब दो पेंगुइन्स से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में पेंगुइन्स द्वारा की गई मस्ती निश्चित तौर पर आपका दिन बना देगी और बचपन के दिनों को याद करा देगी. इस क्यूट वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुसांत नंदा ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - Bride Groom Video: भोजपुरी गाने पर मंडप में ही डांस करने लगा दूल्हा, फिर दुल्हन ने जो किया हैरान कर देगा- देखें वीडियो

पेंगुइन्स की मस्ती

सुसांत नंदा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि सुमद्री के बीचों-बीच जमे बर्फ के शिला पर एक पेंगुइन बैठा अपने साथियों को निहार रही होती है, तभी पानी में डुबकी लगाकर छुपी उसकी दोस्त अचानक निकलती है और उसे पानी में धक्का दे देती है. यह सिलसिला यही नहीं रूकता इस खेल में कई पेंगुइन्स शामिल होती हैं, जो बारी-बारी से एक दूसरे को पानी में धक्का देती हैं. यह वीडियो देखने के बाद लोग अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं कि किसी तरह वो भी अपनो दोस्तों के साथ मस्ती करते थे.

We all must have had such a colleague in School ☺️☺️ pic.twitter.com/zmoJ2xtNhF

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 15, 2021