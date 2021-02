Penguin Video: बेबी पेंगुइन का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. ये वीडियो इतना क्यूट है कि इसे देख-देखकर लोगों का मन नहीं भर रहा. Also Read - Viral Video: पंजाबी गाने '3 पेग' पर भारत, अमेरिका के सैनिकों ने किया जबरदस्त डांस

वीडियो में बेबी पेंगुइन चिड़िया के पीछे भागता दिख रहा है. बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे पकड़म-पकड़ाई खेलते हैं.

चिड़िया भी उड़ नहीं रही बल्कि पेंगुइन के आगे-आगे ही भाग रही है.

ट्विटर पर ये वीडियो Theo Shantonas नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए लिखा,

A penguin chasing a bird Penguin

देखें पोस्ट-

इस पोस्ट को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने से अब तक इसे 31.4K views मिल चुके हैं.

लोग इस वीडियो को देखकर मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं-

That is so cute

— vamsee (@kris_nv1) February 17, 2021