नए साल के जश्न में मोबाइल सैलाब, आतिशबाजी का नजारा कैद करने के लिए लोग उतावले

नए साल का स्वागत सब लोग बड़े ही धूम-धाम और जोश के साथ करते हैं. जहां कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में जाकर मौज मस्ती करते नजर आते हैं तो वहीं कुछ लोग साल का स्वागत करने के लिए शानदार आतिशबाजी करते हुए अपनों के बीच रहना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर नए साल का स्वागत करते पेरिस के चैंप्स एलिसीज का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे देख हर कोई हैरान होते नजर आ रहा है. पेरिस के चैंप्स एलिसीज में नए साल का आतिशबाजी के दौरान एक साथ इतने सारे फोन जश्न को कैद करते नजर आए .

वायरल हो रहे वीडियो में एक ओर जहां सब लोग आतिशबाजी करते हुए साल का स्वागत कर रहे हैं. वहीं, इसे पल को कैमरे में कैद करने के लिए सभी लोगों ने अपने अपने फोन से इस मूमेंट को कैप्चर किया. एक साथ इतने स्क्रीन नजर आ रहे हैं जो बेहद खूबसूरत भी है और थोड़ा अजीब भी है.

I normally don’t think much of these pictures showing people on smartphones but this video from last night in Paris is pretty wild.

pic.twitter.com/R1S005P5gM

— Sheel Mohnot (@pitdesi) January 1, 2024