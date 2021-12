सोशल मीडिया पर अमेरिका के अटलांटिक सिटी ( Atlantic City Fight) का एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. वीडियो में बहुत सारे लोग एक कैसिनों में बैठे दिख रहे हैं, लेकिन अचानक ही कुछ होता है और पूरा माहौल बदल जाता है. लोग एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं. यहीं नहीं कुर्सियों से भी एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं. वीडियो (Viral Fight Video) सामने आने के बाद लोग काफी हैरत में हैं कि अचानक वहां हुआ क्या. वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.Also Read - Trending: विदेशी लड़की ने इस अंदाज में गाया हार्डी संधू का 'बिजली बिजली' सॉन्ग, वीडियो ने मचाया तहलका

अमेरिका में हुई इस घटना के वीडियो को @BeatinTheBookie नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसिनों में सूट-बूट पहने कई लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी बात पर अफरा-तफरी सा माहौल बन गया है और लोग किसी असभ्य समाज की तरह एक दूसरे पर घूंसों, कुर्सियों से हमला कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि हमले में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा है. Also Read - Viral News: इस टीवी स्टार ने 'बदबू' बेचकर कर ली 38 लाख से ज्यादा की कमाई, Video में समझाया प्रोसेस

Let’s check in on Harrahs Atlantic City (video from a friend)…. pic.twitter.com/Wj3pVyEjVN

— BeatinTheBookie.com™️ (@BeatinTheBookie) December 8, 2021