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VIDEO: विदेश में ‘लॉलीपॉप लगेलू’ पर थिरके लोग, जांबिया का ये वीडियो देखकर फैन हो जाएंगे आज

Dance Ka Viral Video: वीडियो अफ्रीकी देश जांबिया का बताया जा रहा है, जहां लोकल लोग पूरे जोश में भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं.

Published date india.com Published: April 5, 2026 3:34 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
डांस का ये वीडियो सोशल पर खूब शेयर हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर भावुक हो जाते हैं. मगर कई बार नजारे बार-बार देखने का मन करता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार भी होने वाला है. वीडियो अफ्रीकी देश जांबिया का बताया जा रहा है, जहां लोकल लोग पूरे जोश में भोजपुरी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि गाना कोई इंटरनेशनल ट्रैक नहीं, बल्कि पवन सिंह का सुपरहिट गीत ‘लॉलीपॉप लगेलू’ है.

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गाना बजते ही बदल गया माहौल

वीडियो में दिखता है कि एक बड़े मंच पर कार्यक्रम चल रहा है, जहां विदेशी लोग साड़ी, लहंगा और कुर्ता-पायजामा पहनकर पूरी तरह भारतीय रंग में रंगे हुए हैं. जैसे ही गाना बजता है, माहौल बदल जाता है और हर कोई देसी बीट पर झूमने लगता है. वहां मौजूद लोग सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस कल्चर का हिस्सा बनते दिखते हैं.

भोजपुरी गाने पर नाचते दिखे विदेशी

इस वायरल क्लिप की सबसे दिलचस्प बात ये है कि भाषा और देश की सीमाएं यहां पूरी तरह बेअसर नजर आती हैं. जिन लोगों को शायद भोजपुरी समझ भी नहीं आती, वो भी गाने के रिद्म और एनर्जी से जुड़कर उसी जोश में नाचते दिखते हैं. यही वजह है कि वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और लोग इसे ‘इंडियन कल्चर का ग्लोबल मोमेंट’ बता रहे हैं.

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दूसरे देशों में पहुंची भोजपुरी

कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि अब भोजपुरी गाने सिर्फ बिहार-यूपी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी पार्टी एंथम बन चुके हैं. वहीं कई लोगों ने इसे सॉफ्ट पावर का शानदार उदाहरण बताया, जहां बिना किसी प्रचार के भारतीय संगीत और परंपरा विदेशों में पहचान बना रही है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

कुल मिलाकर ये वीडियो सिर्फ एक डांस क्लिप नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि म्यूजिक की कोई सीमा नहीं होती. देसी बीट हो या विदेशी मंच, जब ताल मिलती है तो दुनिया खुद-ब-खुद एक हो जाती है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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