पनीर बनाने वाले शख्स की तस्वीर देख भड़के लोग , कहा- अब बाहर से पनीर नहीं खरीदेंगे

Viral Video: पनीर खाना सबको पसंद है. अगर खाने में पनीर शामिल न हो तो खाने में मजा नहीं आता. पनीर ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जिसे हम अपने घर पर बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते है और वो भी कुछ ही मिनटों में. पनीर को बनाने में मैगी से भी कम समय लगता है. जहां मैगी को बनाने में आपको कम से कम 2-5 minute लगता है वहीं पनीर को बनाने में इससे भी कम का समय लगता है.इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है. पनीर को उबालो और इसमें कुछ खट्टा (जैसे नींबू का रस, साइट्रिक एसिड ) डाल दो बस बन गई आपकी पनीर.

सोशल मीडिया पर एक फोटो सामने आया है जहां व्यक्ति पनीर को इस तरीके से बना रहा है जिसे देख आप उल्टी कर देंगे और कभी भी मार्केट से पनीर लेने हिम्मत नहीं करेंगे इसके साथ ही थाली में पनीर से बने किसी भी प्रोडक्ट को शामिल करने का मन नहीं.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जहां एक शख्स पनीर को बना रहा है इस वायरल फोटो को देख आप कभी भी मार्केट से पनीर नहीं लेंगे और घर पर ही पनीर बनाना शुरू कर देंगे. वायरल फोटो में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति पनीर पर बैठा हुआ है मानो वो किसी पटरे या कुर्सी पर बैठा हो. जिस पनीर के ऊपर वो बैठा है उसी पनीर को लोग दुकान से खरीदते है . इस वायरल फोटो को देखने के बाद लोग काफी गुस्से में हैं. इस फोटो पर कई तरह के कमेंट कर रहें हैं.

Never buying non branded paneer after seeing this 😄 pic.twitter.com/DCeOnrp82F

