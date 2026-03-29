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VIDEO: धुरंधर की कमाई से 500 करोड़ मांगने लगा पाकिस्तान, बोला- ल्यारी में भी पक्की सड़क बन जाएंगी

वायरल वीडियो में लोगों ने खुलकर कहा कि अगर फिल्म हजारों करोड़ कमा रही है, तो कम से कम 500 करोड़ रुपये ल्यारी के विकास के लिए दिए जाने चाहिए.

Published date india.com Published: March 29, 2026 3:27 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
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पाकिस्तान का ये वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे. (Photo/X)

Pakistan Ka Video: बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही. इस बार मामला सरहद पार पहुंच गया है, जहां पाकिस्तान के ल्यारी इलाके से एक अजीब मांग सामने आई है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे वीडियो में कुछ लोग फिल्म की कमाई में हिस्सेदारी मांगते नजर आ रहे हैं. दरअसल फिल्म की कहानी ल्यारी इलाके की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है. इसी को आधार बनाकर वहां के लोगों ने दावा किया कि फिल्म ने उनके इलाके की छवि और कहानियों से कमाई की है, इसलिए उन्हें भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए. यही तर्क अब इंटरनेट पर बहस का कारण बन गया है.

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क्या बोले ल्यारी के लोग

वायरल वीडियो में लोगों ने खुलकर कहा कि अगर फिल्म हजारों करोड़ कमा रही है, तो कम से कम 500 करोड़ रुपये ल्यारी के विकास के लिए दिए जाने चाहिए. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि कुल कमाई का 70-80% हिस्सा इलाके को मिलना चाहिए ताकि वहां की टूटी सड़कों और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सके.

दस दिन में की तगड़ी कमाई

फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने भी इस चर्चा को हवा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 2 ने महज 10 दिनों में 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है, जिससे यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है. यही बड़ी कमाई अब इस तरह की अनोखी मांगों को जन्म देती दिख रही है. हालांकि इस मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे मजाक बता रहे हैं, तो कुछ इसे फिल्म इंडस्ट्री और रियल लोकेशन के रिश्ते पर नई बहस की शुरुआत मान रहे हैं.

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यहां एक्स पर देखें वीडियो

फिलहाल, ये पूरा मामला एक वायरल ट्रेंड बन चुका है, जिसमें फिल्म की सफलता के साथ-साथ ‘हिस्सेदारी’ की यह अनोखी मांग भी खूब सुर्खियां बटोर रही है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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