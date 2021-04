कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है. दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र में बाकी राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. ज्सके चलते यहां सख्त पांबदियां लगा दी गई है. लोगों को सिर्फ जरूरी काम से बाहर निकलने की ही छूट दी गई है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में इस समय धारा 144 लागू है. पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है. इसी बीच मुंबई पुलिस को ट्विट किया गया है. इस ट्विट को पड़कर आपको भी काफी हंसी आ जाएगा. मुंबई पुलिस को यह ट्विट अश्विन विनोद नामक के एक शख्स ने किया, जिसमें उसने पूछा है कि ”मुंबई पुलिस मैं बाहर निकलने और गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए किस स्टिकर का इस्तेमाल करूं? मैं उसे मिस कर रहा है.” Also Read - Fire At Covid Hospital in Maharashtra : वसई में कोविड अस्‍पताल में आग लगी, 13 कोरोना मरीजों की मौत

इस ट्विट मुंबई पुलिस का जो जवाब सामने आया उसने सभी का दिल जीत लिया है. शख्स के सवाल का जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने ट्विट कर लिखा, ”हम समझते हैं कि यह आवके लिए जरूरी है सर, लेकिन दुर्भाग्य से यह हमारे आवश्यक और आपातकालीन श्रेणी में नहीं आता. दूरी चाहने वालों के दिलों को करीब लाता है और इस समय आपको स्वस्थ भी रखेगा. हम कामना करते हैं कि हमेशा साथ रहें. यह एक फेज है.” पुलिस ने ट्वीट के साथ #StayHomeStaySafe का भी इस्तेमाल किया है. Also Read - Maharashtra Coronavirus Updates 22 April: महाराष्ट्र में कोविड-19 के 67,013 नए मामले सामने आए, 568 लोगों की मौत

We understand it’s essential for you sir but unfortunately it doesn’t fall under our essentials or emergency categories!

Distance makes the heart grow fonder & currently, you healthier

P.S. We wish you lifetime together. This is just a phase. #StayHomeStaySafe https://t.co/5221kRAmHp

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 22, 2021