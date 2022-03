Viral, Trending News Today: देश के पांच राज्यों में चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद आज मंगलवार को पेट्रोल-डीजल के साथ घरेलू रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी की गई है. तेल कंपनियों ने करीब चार महीने तक कीमतें स्थिर रखने के बाद 22 मार्च को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी. इसी तरह घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं. नए कीमतों लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.47 प्रति लीटर हो गई हैं. वहीं दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बढ़कर 949.50 रुपये हो गई है.Also Read - Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद पर परीक्षा छोड़ने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा- प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोले

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ “Rs 949.50” Also Read - Sapna Choudhary Ka Dance: पीले सूट में सपना चौधरी के गजब डांस ने काट दिए धर्राटे, एक स्टेप ने तो हिला डाला | देखिए Video

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के बाद ट्विटर पर “Rs 949.50” ट्रेंड करने लगा है. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद नेटिजन जमकर प्रतिक्रिया दे रहें हैं. इनमें कई यूजर्स ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो शेयर कर उनपर निशाना साधा है. मालूम हो कि पुराने वीडियो में स्मृति ईरानी तत्कालीन यूपीए सरकार में रसोई गैस के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ गई थीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी वीडियो के आधार पर उन्हें निशाने पर लिया है. Also Read - बोल्ड कपड़े पहनने के बाद अब High Heel में भागीं उर्फी जावेद, बोलीं- Marathon में लूंगी हिस्सा?

वायरल हुआ स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो

ट्विपर पर @Senthilthanavel नाम के हैंडल से स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो अपलोड कर कहा गया, ‘14.2 किलोग्राम का एलजीपी सिलेंडर पचास रूपये की बढ़ोतरी के बाद अब 949.50 का मिलेगा.’ वीडियो साल 2012 का मालूम होता है जब एलजीपी सिलेंडर के दाम 11 रुपये बढ़ने पर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा था.

इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने मीम्स शेयर कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है. देखिए ऐसे ही कुछ मीम्स

After hearing that the cylinders will cost upward of Rs 949.50#acchedin #CostOfLivingCrisis pic.twitter.com/EFyZtumYgC — Gautam (@Gautam06290535) March 22, 2022

Domestic cooking gas price hiked by Rs 50 per cylinder, to cost Rs 949.50. Middle and Lower Class People to Govt… Rs 50 #PetrolDieselPriceHike pic.twitter.com/N5dFe4bqu8 — kaviyarani (@kaviyarani1) March 22, 2022

Domestic cooking gas LPG price hiked by Rs 50 per cylinder; to cost Rs 949.50 per 14.2-kg

What you can afford… Poll: choice is yours RT Like pic.twitter.com/bgLluibVtg — RaGa (@FakeerFake) March 22, 2022

Huge protest after Price of 14.2 kg Domestic #LPG cooking gas cylinder hiked by Rs 50, new cost Rs 949.50. "They are protesting why just Rs 50 has increased" pic.twitter.com/jDwNmSO1FM — शुद्ध गरीब 🏹 (@ShuddhGarib) March 22, 2022

Domestic cooking gas price hiked by Rs 50 per cylinder, to cost Rs 949.50. Middle and Lower Class People to Govt… #PetrolDieselPriceHike pic.twitter.com/HPUnFiOlgx — Gurupreet Singh Prince (@gurupreets) March 22, 2022

Ohh please don't blame me of my driving skills, Actually My Car faint after #PetrolDieselPriceHike 😅😅👇 #PetrolPrice Rs 949.50 per 14.2-kg #Petrol pic.twitter.com/hAJBmZDpDp — lydiaapynz (@ludiaapynz) March 22, 2022