Petrol Diesel Prices: देश भर में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हड़कंप मचा है. कई जगह तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं. ऐसे में एक फनी वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोल की हर बूंद कितनी कीमती हो गई है.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक लड़का पेट्रोल पंप पर खड़ा दिख रहा है. कार में पेट्रोल भरवा रहा है.

जब कार में पेट्रोल पूरी तरह से भर जाता है तो लड़का पंप वाले से पेट्रोल पाइप हाथ में ले लेता है और उसकी आखिरी बूंद को गाड़ी में डालने की जद्दोजहद करता है.

इसे IFS Praveen Angusamy ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

When Petrol touches ₹100/litre.

देखें पोस्ट-

इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वे इसे देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हुए जा रहे हैं.

वीडियो शेयर किए जाने के बाद से अब तक इसे 11.8K views मिल चुके हैं.

Ye Sahi tha Sir. This time when I will bring my Car 🚗to Petrol pump. I will try this method. Waise jitni tezi se price hike ho rahe hain petrol ke chances kam hain ki I will go by my Car 🚗. Walking is good for health 😅😅😅😅😅

— shashikant shukla (@shashikantshuk1) February 20, 2021