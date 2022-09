PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है आयुष योजना. इसके जरिए सरकार हर महीने लोगों को सैलेरी के रूप में एक निश्चित धनराशि देगी. अगर आपने भी ये मैसेज देखा है तो इसके बारे में जरूर जान लें.Also Read - PM Modi बदलने जा रहे है ऐतिहासिक ‘राजपथ’ का नाम, वीडियो में देखें अब किस नाम से जाना जाएगा | Watch Video

पीआईबी ने वायरल हो रहे इस मैसेज की हकीकत जानने की कोशिश की और इस मामले पर ट्वीट करके पीआईबी ने जानकारी दी है कि वायरल हो रहे इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम 'आयुष योजना' है. इस योजना के जरिए सरकार लोगों को हर महीने सैलरी देगी. इसमें 78,856 रुपये तक की सैलरी शामिल है, जिनकी सैलेरी 50 हजार है.

A text message is being circulated with a claim that monthly monetary compensations are being provided under government approved “AYUSH Yojana” #PIBFactCheck:

▶️ This message is #Fake

▶️ Government of India is not running any such scheme. pic.twitter.com/kLibTFcNwh

