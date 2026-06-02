हेलीकॉप्टर के सामने पायलट ने गर्लफ्रेंड को पहनाई सगाई वाली रिंग, पहले नहीं देखा होगा ऐसा इजहार

Trending Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्मी पायलट भारत भारद्वाज अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को हेलीकॉप्टर के पास लेकर जाते हैं. वहां उनके परिवार के लोग, दोस्त और साथी अधिकारी भी मौजूद थे.

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ट्रेनिंग के बाद पायलट को प्रपोज करते हुए गर्लफ्रेंड का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बेहद मजेदार मानी जाती है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम चौंक जाते हैं. मगर कई बार नजारे बेहद खूबसूरत भी होते हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें एक पायलट ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन को और भी यादगार बना दिया. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसने हेलीकॉप्टर के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को सगाई की अंगूठी पहनाकर प्रपोज कर दिया. यह अनोखा नजारा महाराष्ट्र के नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में देखने को मिला. यहां सैन्य पायलटों का ग्रेजुएशन समारोह आयोजित किया गया था. सभी नए पायलट अपनी उपलब्धि का जश्न मना रहे थे, तभी एक पायलट ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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पायलट हेलीकॉप्टर के सामने किया प्रपोज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्मी पायलट भारत भारद्वाज अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि को हेलीकॉप्टर के पास लेकर जाते हैं. वहां उनके परिवार के लोग, दोस्त और साथी अधिकारी भी मौजूद थे. अचानक भारत घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आरुषि को रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज करते हैं. यह नजारा देखते ही आसपास मौजूद लोग उत्साहित हो गए. किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कुछ लोग तालियां बजाने लगे. कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल खुशियों से भर गया.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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गर्लफ्रेंड ने स्वीकार किया प्रपोजल

सबसे खास बात यह रही कि जिस हेलीकॉप्टर के साथ भारत ने लंबे समय तक कड़ी ट्रेनिंग की थी, उसी के सामने उन्होंने अपने रिश्ते को नई पहचान देने का फैसला किया. एक तरफ उनके सैन्य करियर की नई शुरुआत थी, तो दूसरी तरफ निजी जिंदगी का नया अध्याय भी शुरू हो रहा था. आरुषि ने मुस्कुराते हुए प्रपोजल स्वीकार कर लिया. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को बधाइयां दीं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे प्यार, मेहनत और सफलता का खूबसूरत संगम बता रहे हैं.