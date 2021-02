Pizza Biryani: पिज्जा बिरयानी के बारे में सोचा है कभी…अगर नहीं तो ये वीडियो आपको हैरान कर देगा. कुछ ऐसा ही हाल सोशल मीडिया यूजर्स का भी है. Also Read - SP Inspector Dance Video: हरियाणवी गाने पर एसपी-इंस्पेक्टर का गजबे डांस, लगी फ्लोर पर आग

बिरयानी वैसे तो ज्यादातर लोगों की फेवरट डिश होती है, लेकिन ये नई तरह की डिश किसी को पसंद नहीं आ रही. ये डिश देख लोगों को उल्टी आ रही है.

लोग इस डिश पर अजीबोगरीब कमेंट्स दे रहे हैं. ये कमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी आ जाएगी.

वायरल पोस्ट में दिखता है कि पिज्जा बेस पर बिरयानी रखी है. ये अजब-गजब बिरयानी लोगों के गले नहीं उतर रही है.

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर Imaan Sheikh ने शेयर की. शेयर करते हुए लिखा,

babe are you okay? you’ve barely touched your pizza biryani

देखें पोस्ट-

इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान हो रहे हैं. लोग इस पर मजेदार कमेंट और रिएक्शन दे रहे हैं.

बता दें कि कुछ समय पहले ही स्ट्रॉबेरी बिरयानी की अजब-गजब रेसिपी आई थी, जो काफी वायरल भी हुई थी.