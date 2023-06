Viral Video: व्यूज के लिए प्लेन ही कैश करा दिया, फिर यूट्यूब पर डाला पूरा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में अभी एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल है. इसमें एक शख्स प्लेन उड़ा रहा है. फ्रेम में सबकुछ सामान्य नजर आता है, मगर तभी शख्स प्लेन से कूद गया. मानो प्लेन में कुछ खराबी आ गई और शख्स जान बचाने के लिए कूद गया. मगर जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. प्लेन बिल्कुल ठीक था और उसने जानबूझकर छलांग लगा दी ताकि प्लेन क्रैश हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक शख्स ने महज व्यूज पाने के लिए प्लेन क्रैश करा दिया और उसका लाइव वीडियो भी बनाया.

वायरल हो रहे करीब बीस सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेन आसमान में उड़ रहा है कि तभी एकाएक शख्स ने दरवाजा खोल दिया और पैराशूट के साथ नीचे छलांग लगा दी. शख्स ने प्लेन के विंग पर एक कैमरा सेट कर दिया था. इसमें देखा जा सकता है कि शख्स के उतरने के बाद भी प्लेन कुछ सेकंड तक उड़ता रहता है. एकाएक इसका बैलेंस बिगड़ा और प्लेन क्रैश कर गया. इधर शख्स भी आराम से जमीन पर उतर गया.