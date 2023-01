Nepal Plane Crash Video: नेपाल में रविवार को एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 68 लोगों की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है. विमान में 53 नेपाली, पांच भारतीय, चार रूसी, दो कोरियाई, एक-एक अर्जेंटीना, आयरिश और फ्रांसीसी नागरिक समेत कुल 72 यात्री सवार थे. बताया गया कि विमान के पायलट ने शहर में क्रैश होने से बचाने की पूरी कोशिश की थी ताकि ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके. विमान राजधानी काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहा था.

यति एयरलाइंस (Yeti Airlines) के ATR-72 विमान के पोखरा एयरपोर्ट पहुंचने से पहले महज कुछ सेकंड पहले ये हादसा हुआ. दिलचस्प है कि पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन करीब दो सप्ताह पहले ही हुआ था और उसके चंद दिन बाद इतना बड़ा हादसा हो गया. इधर विमान के हादसे के समय के कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं. इन वीडियो और तस्वीरों में विमान से उठते आग और धुएं को देखा जा सकता है. बताया गया कि विमान गिरते ही धुआं-धुआं हो गया.