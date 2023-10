'प्यारी सी गुड़िया को मेरा आशीर्वाद', तेलंगाना रैली के दौरान जब PM मोदी का छोटी सी बच्ची के लिए उमड़ा प्यार, देखें वीडियो

PM Modi Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार (1 अक्टूबर) को तेलंगाना में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया. इस रैली से अब उनका एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इसमें वह एक छोटी सी बच्ची को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं. अब इसे सोशल मीडिया पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं. उनके इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है.

पीएम मोदी सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 13,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए चुनावी राज्य में पहुंचे थे. कई परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के बाद पीएम मोदी ने महबूबनगर में एक रोड शो किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े होकर जयकारे लगा रहे थे और उनपर फूलों की बारिश कर रहे थे.

VIDEO | PM Modi shared a special moment with a little girl during his public rally in Mahabubnagar, Telangana, earlier today.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/rmgduakGUc

