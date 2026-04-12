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पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपना वीडियो, कुछ ही देर में लाखों लोगों ने देखा

पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर वीडियो शेयर किया. इसमें वे हेलीपैड के पास खड़े होकर समर्थकों की भीड़ की वीडियोग्राफी कर रहे थे.

Published date india.com Published: April 12, 2026 3:29 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो. (Photo/Instagram)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जनसभा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का मिजाज देखने के लिए यहां सिलीगुड़ी आइए. पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ पर वीडियो शेयर किया. इसमें वे हेलीपैड के पास खड़े होकर समर्थकों की भीड़ की वीडियोग्राफी कर रहे थे. तस्वीरों में भारी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए हेलीपैड के पास पहुंचे थे. पीएम मोदी ने वीडियो के साथ कैप्शन दिया, ‘पश्चिम बंगाल का मिजाज देखने के लिए, यहां सिलीगुड़ी आइए. लोगों के दिलों-दिमाग में सिर्फ एक ही पार्टी है- भाजपा.’

क्या कुछ बोले पीएम मोदी

इससे पहले उन्होंने सिलीगुड़ी की जनता से कहा, ‘आपका स्नेह और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ी प्रेरणा है. जब 140 करोड़ देशवासी, बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि मैं भी आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा. जियूंगा, तो आपके लिए जियूंगा, जूझता रहूंगा, तो आपके लिए जूझता रहूंगा.’ सिलीगुड़ी की जनसभा में उमड़ी भीड़ को लेकर पीएम मोदी ने कहा, ‘मुझे पक्का विश्वास है कि आज का ये दृश्य भी टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है. सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी के महाजंगलराज की दीवार गिराने वाली है. बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पल-पल और पाई-पाई का हिसाब मांग रही है.’

सत्तापक्ष पर साधा निशाना

ममता बनर्जी की पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘टीएमसी वालों कान खोलकर सुन लो, 4 मई के बाद भाजपा सरकार बनेगी और 15 साल का पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा.’ उन्होंने कहा, ‘टीएमसी सरकार अपने 15 साल पूरे कर चुकी है. 15 साल में बर्बादी आपने देखी है. मैं यहां काफी नौजवानों को देख रहा हूं. इनमें से अधिकांश साथी 15 साल पहले शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे है. ये किसी के भी काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है. लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं.’

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ‘सिलीगुड़ी नार्थ बंगाल का गेटवे है. लेकिन टीएमसी ने नार्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जान-बूझकर पीछे रखा. आपको कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में उपेक्षा ही मिली. केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा, वो भी ये सिंडिकेट वाले ही हजम कर गए. हमारा सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है. सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है. लेकिन, जनता को याद रखना होगा कि टीएमसी ने तुष्टिकरण के लिए, वोटबैंक को खुश करने के लिए क्या किया था.’

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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