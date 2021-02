Police Ki Pawri: पावरी हो रही है का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. न जाने कितने ही जोक्स, मीम्स के बाद कमेंट्स और पोस्ट शेयर हो रहे हैं. इस कड़ी में नया वीडियो आया है पुलिसवालों का. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - Real Heroes: चलती Train में चढ़ रही थी महिला, पैर फिसला, महिला सिपाही ने लगाई दौड़...देखें जांबाजी का Video

इस वीडियो को IPS पंकज नैन ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

So where is #Pawri tonight

इस वीडियो में तीन पुलिसवाले बैठे दिख रहे हैं, जो मजेदार अंदाज में पावरी पर कमेंट कर रहे हैं. लोगों को उनका यही अंदाज खूब पसंद आ रहा है.

So where is #Pawri tonight 😁😁 pic.twitter.com/UcXrahGGcx

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) February 21, 2021