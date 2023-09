बीच सड़क पर पुलिस वाले ने कर दी महिला की पीटाई! लगातार मारे डंडे, Video Viral होते ही मचा बवाल

Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला एक महिला को डंडे से मार रहा है. दरअसल, कुछ महिलाएं सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरी थी. इन्हीं में से एक महिला को इस पुलिस वाले के पीटने का वीडियो सामने आया है. इसके बाद से लोगों में भी इसे लेकर काफी गुस्सा है.

इस वीडियो को @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लोगों ने इसमें काफी गुस्से वाले कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘कई कानून तो पुलिस वाले खुद तोड़ देते हैं, लेकिन यहां पुलिस को सब माफ होता है.’, एक और यूजर ने लिखा, ‘इनके पास अधिकार नहीं है किसी भी औरत के ऊपर हाथ उठाने का. ये सब क्या चल रहा है. महिला कॉन्स्टेबल कहा है?’

Kalesh b/w Women and Police Officers over Ladies are protesting for something pic.twitter.com/LPzwofhQyn

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 24, 2023