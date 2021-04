Police On Duty: कड़ी धूप हो या बारिश, पुलिस को आपकी सेवा में तैनात आपने कई बार देखा होगा. लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है, वो कई मायनों में खास है. ये तस्वीर ऐसी है जो आपके दिल के तार हिला देगी. Also Read - Elephant In Shirt-Pant: हाथी ने पहनी शर्ट-पैंट, लोगों ने कालीन भैया स्टाइल में कहा- गजब...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर देख लोग इमोशनल हो रहे हैं. इस पुलिस वाले की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं. Also Read - Amazing: चल रहा था सिर के ट्यूमर का ऑपरेशन, 9 साल की बच्ची बजाती रही पियानो

सबसे पहले ये जान लीजिए कि तस्वीर कहां की है. ये तस्वीर है आंध्र प्रदेश पुलिस की. दरअसल, ये पुलिस जवान तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात था. Also Read - क्या है दिलीप कुमार की वायरल तस्वीर के पीछे का सच? साथ में सायरा बानो भी हैं

तभी वोटिंग बूथ पर एक महिला वोट डालने पहुंची. उस महिला के हाथ में नवजात शिशु था.

पुलिस वाले ने देखा कि महिला की सहायता के लिए उसके साथ कोई नहीं आया है. ऐसे में उसने नवजात बच्चा अपने हाथ में ले लिया.

यही नहीं, पुलिस वाले ने महिला से कहा कि वो आराम से वोट डाले और बच्चे की चिंता न करे. ये देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने ही शेयर की है. कैप्शन दिया,

#APPolice’s humane face at #TamilNaduElections:

@AnantapurPolice

constable deployed to #TamilNadu for #TamilNaduElections2021 carried & lulled a 1-month-old crying baby until the mother’s return from the voting booth, winning the hearts of many.

देखें पोस्ट-

लोग इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. कमेंट देकर इस पुलिस वाले की हौसला अफजाई कर रहे हैं और इनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं.