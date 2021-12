Police Wale Ka Video: सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के वीडियो आए दिन सुर्खियां बटोरते हैं. ज्यादातर अच्छे कामों की वजह से पुलिस के लोग जनता के बीच पॉपुलर होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी होते ही जो अपने गलत व्यवहार के कारण लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है. इतना ही नहीं वो उसे सरेआम थप्पड़ भी जड़ देता है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है.Also Read - Viral Video: 2 शेरों ने घेरा 1 बैल को, वीडियो में जानिए बैल और शेर की जंग में कौन जीता? | Must Watch

पुलिसकर्मी ने महिला का मारा तमाचा

यह वीडियो अमेरिकी के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला और पुलिसवाले के बीच जमकर बहस होती दिख रही है. थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी अपना आपा खो देता है और महिला को सबके सामने थप्पड़ जड़ देता है. पुलिसवाले को ऐसा करता देख लोग धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. वीडियो को Fifty Shades of Whey नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो पर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

WARNING GRAPHIC ⚠️ A police officer in Miami-Dade County who slapped a woman will not be facing any criminal prosecution. Officer Antonio Clemente Rodriguez was allowed to retire and receive back pay. pic.twitter.com/2Pvw74lrr3

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) December 22, 2021