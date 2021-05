Viral Photo: अक्सर सोशल मीडिया (Social Media) पर ऐसे वीडियो होते रहते है जो कभी प्रेरणादायक और मजेदार होते है. कुछ वीडियो हमारे दिल को छू जाते है और इंसानियत के सही मतलब को समझाते है. ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसनें लोगों का दिल जीत लिया है और सिखा दिया है कि दुनिया में इंसानियत सबसे बड़ी चीज है. Also Read - बाइक पर बैठे थे 4 लोग, नहीं थी 5 वें की जगह, इस तरह जुगाड़ लगाकर सभी बैठे एक साथ, देखें Viral Video

वायरल फोटो उत्तर प्रदेश के बनारस का है जिसमें एक पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है और अपने हाथों से हैंडपंप चला रहा है. हैंडपंप के नीचे एक कुत्ता है जो हैंडपंप से निकले पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है. इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर कोई उस पुलिसवाले की तारीफ कर रहा है. लोग यह कह रहे है कि इस फोटो से यह सीख मिलती है कि इंसानों को हर किसी की चाहें वह इंसान हो या जानवर सबकी मदद करनी चाहिए.

If a man loves dogs, he is a good man.

If dogs love a man, he is a good man.!

Incredible Banaras..! pic.twitter.com/Wu4e6KVxdd

