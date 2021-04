Policeman Video: कोरोनावायरस से जब पूरे देश में हाहाकार मचा है तो सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो उम्मीद बंधा जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो पुलिस वाले का है. जो बेहद सुरीली आवाज में गा रहा है, भर दो झोली मेरी…तेरे दर से ना जाऊंगा खाली… Also Read - Remdesivir Real Or Fake: कैसे करें असली-नकली रेमेडिसविर की पहचान, जरूर देखें ये निशान, बेहद काम की खबर

सलमान खान की फिल्म का ये गाना यूं तो पहले से ही हिट है, पर लोगों को पुलिसवाले का ये अंदाज भा गया है. दरअसल, वे इसे कोरोना काल से जोड़कर देख रहे हैं. कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अब तो केवल ऊपर वाले का ही भरोसा है. Also Read - Covid-19 Vaccine Latest Update: 1 मई से शुरू हो रहा वैक्सीनेशन का महाभियान, इन राज्यों ने बयां किया दर्द

ट्विटर पर ये पोस्ट छा गया है. लोग इस अधिकारी की मीठी आवाज के भी कायल हुए जा रहे हैं. हालांकि ये वीडियो अभी का नहीं है. इसे 2018 में शेयर किया गया था, पर अब जब इसे फिर से शेयर किया गया तो ये वायरल हो गया है. Also Read - Covid-19 Care Tips: हो गए कोरोना पॉजिटिव या दिख रहे हैं लक्षण, तो घबराएं नहीं, रोज सुबह खाली पेट पीएं ये एक चीज, जल्द होने लगेगी रिकवरी

इसे इस बार TaAñuKh अकाउंट से शेयर किया गया. शेयर करते हुए लिखा,

An Indian police officer recited the popular naat ‘Bhar Do Jholi’ so well that it went viral on social media.

देखें पोस्ट-

An Indian police officer recited the popular naat ‘Bhar Do Jholi’ so well that it went viral on social media. #ViralVideo #PrayForIndia #PakistanstandswithIndia pic.twitter.com/qmDzgJbYsi — TaAñuKh (@taanukhi) April 26, 2021

वीडियो के बैग्राउंड में कई और पुलिसकर्मी दिख रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 1.1K views मिल चुके हैं. शेयर और कमेंट्स का दौर जारी है.

लोग कमेंट कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो जल्द से जल्द इस महामारी को दूर कर दें और एक बार फिर लोगों की जिंदगी पटरी पर वापिस आ जाए.