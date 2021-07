Policewala Real Singham: अगर आपको लगता है कि सिर्फ फिल्मों में ही ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो सिंघम की तरह जांबाज पुलिसवाले होते हैं, तो आज आपकी सोच बदलने वाली है. वायरल वीडियो को देखकर आप इस पुलिसवाले के फैन हो जाएंगे. और कहेंगे कि यही है रियल लाइफ का सिंघम. Also Read - Aunty Ki Lathi Video Viral: दारू पीकर आया तो रस्सी से बांधा, आंटी ने धड़ाधड़ चलाई लट्ठ, लोग बोले- शराब छुड़वाएं 100% Guaranteed

वीडियो जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले का है. यहां के SPO Mohan Singh ने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी है.

वीडियो में दिखता है कि मोहन सिंह एक बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल गनी को पीठ पर लादकर पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं. उनकी उम्र 72 साल है, वे उन्हें टीकाकरण केंद्र पहुंचाते हैं.

वीडियो को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया,

VIDEO:Proud of our frontline warrior SPO Mohan Singh from district #Reasi who helped 72 year old Abdul Gani by lifting him on his shoulder to get vaccinated.

देखें वीडियो-

वीडियो को देखकर लोग पुलिसवाले को दिल से सलाम कर रहे हैं. अब तक इस वीडियो को 6.8K views मिल चुके हैं.