कहते हैं लगन हो तो इंसान हर मंजिल को हासिल कर सकता है. ऐसा ही एक बच्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर हीरो बन गया है. बच्चा इसलिए खास है क्योंकि वो जो कर रहा है उसे देख उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति का पता चलता है. Also Read - Fact Check: क्या यही है अनुष्का-विराट की बेटी की पहली तस्वीर, जानें वायरल फोटो का सच...

बच्चा सड़क किनारे सब्जियां बेच रहा है. साथ में कॉपी-किताब रखकर पढ़ भी रहा है. इस बच्चे को देख लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. Also Read - अबे बंद कौन किया बे बजाओ! संजना राज का फनी गाना 'मम्मी की रोटी गोल गोल', हुआ वायरल

बच्चे का नाम पुष्पेंद्र साहू है और वो 7वीं क्लास में पढ़ता है. इस बच्चे की फोटो को IAS अधिकारी अवनीश शरण ने ट्विटर पर शेयर किया. Also Read - Chicken Video: Bird Flu के बीच चिकन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देख IAS हुईंं इमोशनल

उन्होंने ओम प्रकाश चतुर्वेदी को इमेज क्रेडिट देते हुए लिखा,

“हो कही भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए.”

पुष्पेंद्र साहू. कक्षा: 7

(सौजन्य: ओम प्रकाश चतुर्वेदी)

देखें पोस्ट-

इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 28.5K Likes मिल चुके थे.

देखें लोगों के कमेंट्स-

I wish I could buy all these vegetables so that he can devote himself to studies.

— Seema Bhatnagar (@seema591) January 11, 2021