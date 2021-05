Monkey Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोज़ वायरल होते रहते है जो दिल को छू जाते है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख कर सीख मिलती है कि अगर इंसान जानवरों से प्यार करेंगे तो जानवर भी इंसान को उतना ही स्नेह देते है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कुछ ऐसा करती है जिससे यह समझ में आता है कि चाहें इंसान गरीब हो पर वो दिल से अमिर हो सकता है. Also Read - कोरोना से बचाव के लिए एक व्यक्ति ने निकाला देसी जुगाड़, युवक बोला- 'इंडिया में सब है मुमकिन'- देखें Viral Video

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते है कि एक बूढ़ी महिला बड़े प्यार से बंदरों को अंगूर खिला रही है. यह वीडियो को The Better India नाम के इंस्टाग्राम (Instagram) हेडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 18 हजार से ज्यादा बार देखा गया है. आप इस वीडियो मे देख सकते है कि महिसा बेहद गरीब है और फल बेच रही है. उसके पास झूलते-झूलते कुछ बंदर आते है और वह महिला बंदरों को देखकर एक प्लेट में अंगूर देती है. बंदर अंगूर देखकर बहुत खुश होते है और मस्त अंदाज में अंगूर खाते हैं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वासरल हो रहा है और लोग इस महिला की खूब तारीफ कर रहे है. इस वीडियो पर लोग ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं. एक व्यक्ति ने लिखा कि यह महिला गरीब है पर बड़े दिल वाली है. एक व्यक्ति ने लिखा कि काश मैं भी ऐसा कर संकू.