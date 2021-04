Popcorn Salad: लोग इतनी अजब-गजब डिश तैयार करते हैं जिनके बारे में हम-आप सोच भी नहीं सकते. ऐसी एक डिश सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लोग इसे बनाने वाली महिला को खरी-खोटी सुना रहे हैं. Also Read - Dancing Tortoise Video: कछुए ने किया झमाझम डांस, लोग बोले- भैया ये तो स्लो नहीं...

वायरल वीडियो में जो डिश दिख रही है वो एक तरह का सलाद है, जिसे पॉपकॉर्न से तैयार किया गया है. Also Read - Corona Kab Jayega: जानें आखिर कब जाएगा कोरोना, बस शर्त ये है कि हंसी न छूटे!

इस महिला ने सबसे पहले पॉपकॉर्न लिया. उसमें मेयोनीज डाली. उसमें क्रीम डाल दी. अगर ये सब पढ़ते हुए ही आपको उल्टी करने का मन कर रहा है तो वीडियो देखकर शयद आप भी इसे ट्रोल करने लगेंगे. Also Read - Monkey Spa Video: चकाचक नहाकर बंदर ने लिया स्पा, तौलिया लपेटकर रिलेक्स करता आया नजर, देखें Viral वीडियो

ये वीडियो सोशल मीडिया पर ये वीडियो Cody Tapp ने शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

What the hell is this

देखें पोस्ट-

What the hell is this pic.twitter.com/7PSYVtytQ8 — Cody Tapp (@codybtapp) April 11, 2021

खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को 2.9M views मिल चुके हैं.

लोग वीडियो पर जबरदस्त कमेंट दे रहे हैं. और इस डिश को ट्रोल कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर पहली बार इस तरह की डिश दिखी हो.

इससे पहले स्ट्रॉबेरी बिरयानी, दूध वाली मैगी जैसी डिश भी आई थी, जिसे देखकर लोगों को उल्टी आ रही थी.