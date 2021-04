PPE Kit Me Doctor Ki Halat: देश भर में डॉक्टर्स दिन-रात कोरोना के मरीजों की जान बचाने में लगे हैं. पीपीई किट पहने डॉक्टर्स-मेडिकल स्टाफ की तस्वीरें तो आपने काफी देखी होंगी पर क्या कभी ये देखा है कि किट उतारने के बाद इनकी हालत कैसी हो जाती है. ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Bhangra In Covid Hospital: अस्पताल में कोविड मरीजों का मनोबल बढ़ाने को पूरे मेडिकल स्टाफ ने किया भांगड़ा, देखें डॉक्टर्स का देसी Swag

ये तस्वीर शेयर की है Dr_sohil ने. फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Proud to serve the nation Also Read - UP: घुटने पर गिर ऑक्सीजन सिलिंडर के लिए गिड़गिड़ाता रहा शख्स, देखते रहे पुलिसवाले; वीडियो वायरल

वायरल फोटो में दिख रहा है कि पीपीई किट उतारने के बाद डॉक्टर पूरी तरह से पसीने में तरबतर है. Also Read - Corona Warriors Viral Video: कोरोना वॉरियर्स की सबसे इमोशनल तस्वीरों को संजोता विज्ञापन वायरल, देख रोना नहीं क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है मेरे दोस्त...

देखें वायरल पोस्ट-

Proud to serve the nation pic.twitter.com/xwyGSax39y — Dr_sohil (@DrSohil) April 28, 2021

डॉक्टर सोहिल ने इसके बाद कई ट्वीट किए. लिखा,

Talking on the behalf of all doctors and health workers.. we are really working hard away from our family.. sometimes a foot away from positive patient, sometimes an inch away from critically ill oldies… I request please go for vaccination.. it’s only solution ! Stay safe.

Talking on the behalf of all doctors and health workers.. we are really working hard away from our family.. sometimes a foot away from positive patient, sometimes an inch away from critically ill oldies… I request please go for vaccination.. it’s only solution ! Stay safe. 🙏🙏 — Dr_sohil (@DrSohil) April 28, 2021

बड़ी आसान सी बात है

याद करलो जुबानी,

90 से निचे है खतरा

90 के ऊपर है जिंदगानी | Nowadays, it’s your primary caretaker. Keep it with you. pic.twitter.com/1IWh2AEeYt — Dr_sohil (@DrSohil) April 29, 2021



लोग उनके पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. इसे अब तक 130K लाइक्स 16.5K री-ट्वीट मिल चुके हैं.