Viral Video: प्रैंक करने पर शख्स को आया भयंकर गुस्सा, सीने पर मार दी गोली... झन्ना देगा ये वीडियो

Prank Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि दो लोग एक शख्स के पास प्रैंक करने जाते हैं और उसे थोड़ी देर परेशान करते हैं. इतने में शख्स प्रैंकस्टर टैनर कुक को गोली मार देता है. ये वीडियो अमेरिका के एक शॉपिंग मॉल फूड कोर्ट का है. गोली मारने वाले का नाम एलन कुली है. वह बार-बार प्रैंक करने आए दोनों लोगों से कह रहा था कि उसे परेशान मत करो, लेकिन वह नहीं माने.



वायरल वीडियो ने लोगों को डरा दिया है. जब प्रैंक कर रहे ये दोनों लोग नहीं माने तो एलन कुली ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और टैनर को गोली मार दी. इसके बाद मॉल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टैनर को तुरंत अस्पताल भेजा गया और कुली को गिरफ्तार कर लिया गया. टैनर का अभी इलाज जारी है.

DULLES MALL YOUTUBE PRANKSTER SHOOTING#Fox5DC obtains never-before-seen video of interaction between Alan Colie & Tanner Cook on 4/2.

Colie: NOT GUILTY of most serious charges after attorney’s self-defense arguments.

Cook’s dad tells me his son was not a threat.#StayAhead pic.twitter.com/h8LwERdutq

