Prank Ka Video: लड़की को प्रैंक करना पड़ गया भारी, लड़के ने मारा जोरदार थप्पड़... फिर क्या हुआ देखिए

Viral Video: प्रैंक से जुड़े हजारों लाखों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ इतने मजेदार प्रैंक देखेंगे कि हंसी नहीं रुकेगी, लेकिन कई बार यही प्रैंक आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली के कनॉट प्लेस से सामने आया है. यहां प्रैंक के चक्कर में बिजनोर के एक लड़के और दिल्ली की एक लड़की के बीच घमासान हो गया.

दरअसल, लड़की ने लड़के के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और उसी को सुनाने लगी. देखते ही देखते उसने लड़के को थप्पड़ मार दिया. लड़के ने कहा थप्पड़ मैं भी मार सकता हूं. लड़की ने सवाल किया, ‘लड़की को मारोगे तुम’. लड़की ने फिर लड़के को थप्पड़ मारा और इस बार लड़के ने भी पलटकर मार दिया. इसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ.

बताया जा है कि लड़की अपनी टीम के साथ शायद कोई प्रैंक वीडियो शूट कर रही थी लेकिन यह असली हो गया और दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी चलती रही. इस वीडियो को एक्स यानी ट्विटर पर @Ghar Ke Kalesh नाम की आईडी से शेयर किया गया है. इसे कई लोग शेयर कर चुके हैं और कई लोगों ने इसपर कमेंट्स भी किए हैं.

The incident took place in Connaught Place, Delhi where there was a confrontation between a boy from Bijnor and a Delhi girl who hit each other and spilled the drink of the lady – this is how she overreacted and got a good taste of equality

