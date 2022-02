Premi Premika Ka Video: इंटरनेट की दुनिया में रोजाना लाखों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियो इतने शानदार होते हैं कि इन्हें लंबे समय तक याद रखा जाता है. अब जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसके लेकर भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एंकर टीवी पर मौसम की जानकारी दे रही थी. लेकिन उसके अगले ही पर उसका प्रेमी अपने बच्चों के साथ स्टूडियो में आ जाता है और अपने इश्क का इजहार कर देता है. एंकर इस मोमेंट पर विश्वास नहीं कर पाती है और इमोशनल हो जाती है.Also Read - Viral Video: बिहार पुलिस पर महिलाओं और बुजुर्गों को बांधकर लाठियों से पीटने का आरोप, सामने आया वीडियो

सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मेरी ली नाम की एंकर टीवी पर मौसम की जानकारी दे रही थी. लेकिन अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला था इस बात से वो बिल्कुल अनजान थी. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि एंकर का प्रेमी अपने बच्चों के साथ आ जाता है. पहले बच्चे एंकर को गुलाब देते हैं और फिर शख्स भी मेरी को गुलाब और रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है. .यह रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

यहां देखें वीडियो:

LOVE IS IN THE AIR & THE @kpixtv STUDIO! 🌹

Congrats, @MaryKPIX! You deserve nothing but the very best in life — so happy on finding your forever, friend! ❤️#HappyValentinesDay #Valentines #EngagementSeason #Proposal pic.twitter.com/TY1sPiy4W7

— Maria Cid Medina (@Maria_MedinaTV) February 15, 2022