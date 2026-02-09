  • Hindi
Premi Premika Ka Video: बीच सड़क पर मारपीट करने लगे प्रेमी-प्रेमिका, फिर जो दिखा हिल गया इंटरनेट | वायरल हुआ ये Video

Premi Premika Ka Video: सोशल मीडिया पर प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ा यह नजारा तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया कोई सोच भी नहीं सकता.

Published: February 9, 2026 4:40 PM IST
By Nandan Singh
Premi Premika Ka Video

Premi Premika Ka Video: सोशल मीडिया पर प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ा एक चौंकाने वाला नजारा वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई चौंक गया. इसमें प्रेमी-प्रेमिका सड़क पर आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं. शुरुआत में यह विवाद केवल कहासुनी तक सीमित रहता है, लेकिन धीरे-धीरे गुस्सा बढ़ता जाता है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है. अचानक प्रेमी गुस्से में आकर प्रेमिका को जोरदार थप्पड़ मार देता है. इसके बाद प्रेमिका भी चुप नहीं रहती और पलटकर उसे चांटा मार देती है. यह पूरी घटना सड़क पर मौजूद लोगों के सामने होती है.

प्रेमी-प्रेमिका की लड़ाई

वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि प्रेमिका के थप्पड़ मारने के बाद प्रेमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है. वह अपना आपा खो देता है और प्रेमिका को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह सड़क पर गिर जाती है. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए काफी हैरान करने वाला था. सड़क पर खड़ी भीड़ यह सब देखती रहती है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर दोनों को रोकने या समझाने की कोशिश नहीं करता. लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं. इस तरह खुलेआम सड़क पर हुई इस लड़ाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसे मामलों में लोग मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते.

यहां देखिए वीडियो को:

भीड़ बढ़ते ही बदला रवैया

वीडियो के आखिर में एक अजीब मोड़ देखने को मिलता है. जैसे ही वहां भीड़ बढ़ने लगती है, दोनों प्रेमी-प्रेमिका को अहसास होता है कि मामला और बिगड़ सकता है. इसके बाद दोनों अचानक अपना झगड़ा खत्म कर लेते हैं, और एक ही बाइक पर बैठकर वहां से चले जाते हैं. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग और सोशल मीडिया यूजर्स दोनों ही हैरान रह जाते हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर viral_ka_tadka नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. इस पर नेटिजन्स के खूब रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

