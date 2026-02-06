Hindi Viral

Premi Premika Ka Video Girlfriend Boyfriend Video Couple Viral Video Google Trends Father Went With Daughter To Meet Her Boyfriend See What Happened Next Rare Video Went Viral

Premi Premika Ka Video: बेटी संग उसके प्रेमी से मिलने गया पिता, फिर 20 सेकेंड में ही लौट आए दोनों | देखिए वीडियो

Premi Premika Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बेटी अपने पिता संग प्रेमी से मिलने पहुंची है. फिर जो दिखा सोच नहीं सकते.

Premi Premika Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से वीडियो देखने को मिलते हैं. कुछ तो वाकई चौंका देते हैं और उन्हें देखकर भी आंखों पर यकीन नहीं होता. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो पिता और उसकी बेटी से जुड़ा है. इसमें पिता अपनी बेटी के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है. ये एक ऐसा नजारा था कि जो आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलता है. इसे देखने के बाद यूजर्स खुद को रिएक्शन देने से नहीं रोक पा रहे हैं. कुछ कॉमेंट्स को पढ़कर तो हंसी भी आएगी.

प्रेमिका के बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचा पिता

एक्स पर अपलोड किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि पिता और उसकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचे हैं. एक कार वहीं रुकती है और उसमें से लड़का बाहर निकलता है. वो फूल हाथों में लिए लड़की से गले मिलता है और उसे लड़की को दे देता है. फिर वो कुछ सेकेंड बातें करते हैं. फिर लड़के की बात पिता से कुछ देर के लिए होती है. फिर दोनों अपने-अपने रास्ते पर निकल जाते हैं. पिता भी मुस्कुराते दिखता है और बेटी भी इस दौरान काफी खुश नजर आती है.

एक्स पर देखिए इस वायरल वीडियो को:

एक ब्राज़ीलियाई व्यक्ति अपनी बेटी के साथ उसके प्रेमी से मिलने गया। उसने ज़िद की कि मुलाकात उसकी मौजूदगी में, एक स्टेशन के प्रवेश द्वार पर हो और 20 सेकंड से ज़्यादा न चले। पिता की निगरानी में दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया। pic.twitter.com/IHTldb4lxM — ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) February 5, 2026

वीडियो हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि ये नजारा ब्राजील का है. इसे @rajgarh_mamta1 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में बताया गया है, “एक ब्राजीलियाई व्यक्ति अपनी बेटी के साथ उसके प्रेमी से मिलने गया. उसने जिद की कि मुलाकात उसकी मौजूदगी में, एक स्टेशन के प्रवेश द्वार पर हो और 20 सेकंड से ज्यादा न चले. पिता की निगरानी में दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया.” साफ कर दें कि खबर वायरल वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है. इसकी कोई पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. चंद सेकेंड का यह वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं.

