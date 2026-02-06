  • Hindi
  • Viral
  • Premi Premika Ka Video Girlfriend Boyfriend Video Couple Viral Video Google Trends Father Went With Daughter To Meet Her Boyfriend See What Happened Next Rare Video Went Viral

Premi Premika Ka Video: बेटी संग उसके प्रेमी से मिलने गया पिता, फिर 20 सेकेंड में ही लौट आए दोनों | देखिए वीडियो

Premi Premika Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बेटी अपने पिता संग प्रेमी से मिलने पहुंची है. फिर जो दिखा सोच नहीं सकते.

Published date india.com Published: February 6, 2026 1:05 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Premi Premika Ka Video

Premi Premika Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से वीडियो देखने को मिलते हैं. कुछ तो वाकई चौंका देते हैं और उन्हें देखकर भी आंखों पर यकीन नहीं होता. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो पिता और उसकी बेटी से जुड़ा है. इसमें पिता अपनी बेटी के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंच जाता है. ये एक ऐसा नजारा था कि जो आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलता है. इसे देखने के बाद यूजर्स खुद को रिएक्शन देने से नहीं रोक पा रहे हैं. कुछ कॉमेंट्स को पढ़कर तो हंसी भी आएगी.

प्रेमिका के बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचा पिता

एक्स पर अपलोड किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि पिता और उसकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचे हैं. एक कार वहीं रुकती है और उसमें से लड़का बाहर निकलता है. वो फूल हाथों में लिए लड़की से गले मिलता है और उसे लड़की को दे देता है. फिर वो कुछ सेकेंड बातें करते हैं. फिर लड़के की बात पिता से कुछ देर के लिए होती है. फिर दोनों अपने-अपने रास्ते पर निकल जाते हैं. पिता भी मुस्कुराते दिखता है और बेटी भी इस दौरान काफी खुश नजर आती है.

एक्स पर देखिए इस वायरल वीडियो को:

वीडियो हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि ये नजारा ब्राजील का है. इसे @rajgarh_mamta1 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में बताया गया है, “एक ब्राजीलियाई व्यक्ति अपनी बेटी के साथ उसके प्रेमी से मिलने गया. उसने जिद की कि मुलाकात उसकी मौजूदगी में, एक स्टेशन के प्रवेश द्वार पर हो और 20 सेकंड से ज्यादा न चले. पिता की निगरानी में दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया.” साफ कर दें कि खबर वायरल वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है. इसकी कोई पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. चंद सेकेंड का यह वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.