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Premi Premika Ka Video: रेस्टोरेंट में खुशी-खुशी प्रेमिका संग गप्पे लड़ा रहा था बेटा, तभी डिलीवरी लेने आ गए पापा | देखें वीडियो
Premi Premika Ka Video: देखा जा सकता है कि लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. उसी दौरान उसके पिता रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं. देखिए फिर क्या हुआ.
Premi Premia Ka Video: एक बहुत ही भावुक और दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ा है, जो एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे नजर आते हैं. दोनों आराम से खाना खा रहे होते हैं और आपस में हंसी-मजाक के साथ बातें कर रहे होते हैं, माहौल बिल्कुल सामान्य और खुशनुमा होता है, जैसा अक्सर किसी कपल के बीच होता है. मगर इसी दौरान कुछ ऐसा होता है, जो इस साधारण से पल को बेहद खास बना देता है और देखने वालों के दिल को छू जाता है.
प्रेमी-प्रेमिका का वीडियो
वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक लड़के की नजर अपने पिता पर पड़ती है, जो उसी रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी लेने पहुंचे होते हैं. उनके कपड़ों और काम से साफ समझ आता है कि वे एक डिलीवरी एजेंट हैं और मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं. पिता भी अपने बेटे को देख लेते हैं और इशारे में उसे चुपचाप बैठने के लिए कहते हैं, शायद वे नहीं चाहते कि उनके काम की वजह से बेटे को किसी तरह की झिझक या शर्म महसूस हो. लेकिन बेटा इस बात को नजरअंदाज कर देता है. वह बिना कुछ सोचे-समझे तुरंत अपनी सीट से उठता है और सीधे अपने पिता के पास पहुंच जाता है.
यहां देखिए वायरल वीडियो:
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नेटिजन्स भी हुए भावुक
इस वीडियो का सबसे खास और भावुक पल तब आता है, जब लड़का अपने पिता से मिलकर उन्हें अपनी प्रेमिका से मिलवाता है. वह पूरे सम्मान और गर्व के साथ अपने पिता का परिचय कराता है, जिससे साफ झलकता है कि उसे अपने पिता के काम से कोई शर्म नहीं, बल्कि गर्व है. यह देखकर पिता के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ दिखाई देता है. वहीं, लड़के की प्रेमिका भी इस पल को समझते हुए पूरे सम्मान के साथ पिता से मिलती है. यह छोटा सा दृश्य लोगों के दिलों को छू गया. वीडियो को socialjantaa नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.