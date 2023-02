Premi Premika Ka Video: लड़की से मिलने पहुंचा था प्रेमी तभी मां ने पकड़ लिया, फिर जो हुआ सोच नहीं सकते- देखें वीडियो

Premi Premika Ka Video: इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका दायरा बहुत बड़ा है. यहां रोजाना हजारों की संख्या में अलग-अलग वीडियो अपलोड किए जाते हैं. इनमें कुछ वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं तो कुछ दिन भर हंसाने का काम करते हैं. अभी एक प्रेमी-प्रेमिका का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए छत पर पहुंचता है लेकिन लड़की की मां उसे पकड़ लेती है. फिर ऐसा तमाशा मचता है सोच नहीं सकते.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख मालूम होता है कि ये वैलेंटाइन डे के मौके का है. इसमें देख सकते हैं कि लड़की अपनी प्रेमिका से मिलने किसी तरह उसकी छत पर पहुंच जाता है. लेकिन कुछ ही देर में लड़की की मां को उसकी भनक लग जाती है. लड़का छत पर बने वॉशरूम में छिप जाता है. लड़की की मां छत पर आती है और उसे धर लेती है. फिर चप्पलों से दोनों की पिटाई करने लगती है.