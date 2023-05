Premi Premika Ka Video: प्रेमी पर भरोसा कर फंस गई प्रेमिका, पांच सेकेंड में ही तुड़वा दिए दांत- देखें वीडियो

Premi Premika Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसका दायरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है. लिहाजा इस पर रोजाना सैकड़ों-हजारों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखते ही लोग अचरज में पड़ जाते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ा मालूम होता है. इसमें देख सकते हैं कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को शॉपिंग कार्ट में बैठाकर फन करना शुरू कर देता है. शुरुआत में तो सबकुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में प्रेमी खेल कर जाता है और प्रेमिका को फंसवा देता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को शॉपिंग कार्ट में बैठा लेता है और फिर उसे सड़का पर दौड़ाने लगता है. काफी देर तक ये खेल चलता रहता है मगर अगले ही सेकेंड जो हुआ कोई सोच भी नहीं सकता है. क्योंकि प्रेमी ने ब्रेकर आते ही प्रेमिका का हाथ छोड़ दिया, जिससे वो बुरी तरह गिर गई. साफ पता चलता है कि लड़की को काफी चोटें आई होंगी. प्रेमी की इस हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं और जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो को लाखों व्यूज और लाइक्स पड़ चुके हैं. इसे @couldgowrongvid नाम के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है, ‘शॉपिंग कार्ट.’ साथ ही हंसने वाली इमोजी भी पोस्ट की गई है. एक यूजर ने कॉमेंट में लिखा है, ‘मेरा दिन बनाने के लिए धन्यवाद. इसे देखकर हंसते-हंसते आखों में आंसू आ गए.’ एक दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘हम सबके पास एक ऐसा दोस्त होता है, जो लास्ट मोमेंट में धोखा दे देता है.’