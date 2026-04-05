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Premi Premika Ka Video: प्रेमी को छोड़कर जाने लगी प्रेमिका, तभी बोल दी ऐसी बात तुरंत वापस लौट आई | देखें वीडियो

Premi Premika Ka Video: सोशल मीडिया पर प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखााई दिया जिसने सबको दंग कर दिया.

Published date india.com Published: April 5, 2026 12:22 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Premi Premika Ka Video

Premi Premika Ka Video: सोशल मीडिया पर प्रेमी-प्रेमिका का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखा हर कोई इमोशनल हो गया. वीडियो की शुरुआत में प्रेमिका अपने प्रेमी से काफी नाराज नजर आती है. उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है और वह बिना झिझक अपने दिल की बात कह देती है. वह कहती है कि अब वह इस रिश्ते से तंग आ चुकी है और उसे अब साथ नहीं रहना है. यह सुनकर माहौल अचानक गंभीर हो जाता है और देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं. तभी प्रेमी ने जो किया हर कोई दंग रह गया.

प्रेमिका को किया इमोशनल

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही लड़की यह बात कहती है, लड़का तुरंत भावुक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है. वह बेहद मासूमियत से कहता है, ‘प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे अलावा मैं खुद भी नहीं हूं.’ उसके इस वाक्य में छिपी सच्चाई और दर्द सीधे दिल को छू जाती है. लड़के की यह बात सुनकर लड़की का गुस्सा धीरे-धीरे कम होने लगता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं. वह समझ जाती है कि उसका प्रेमी उससे कितना गहरा लगाव रखता है. यह पल दोनों के लिए बेहद भावुक और खास बन जाता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

प्यार की हुई जीत

अंत में देख सकते हैं किआखिरकार लड़की अपने फैसले को बदल देती है और वापस अपने प्रेमी के पास आ जाती है. दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं और रो पड़ते हैं. यह दृश्य न केवल उनके प्यार की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्चे रिश्तों में कितनी मजबूती होती है. छोटी-छोटी नाराजगियां भले ही रिश्ते में दूरियां ला दें, लेकिन सच्चा प्यार उन्हें फिर से जोड़ देता है. यह वीडियो definedbharat.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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