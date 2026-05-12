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Viral Video: पैसे चुराकर गर्लफ्रेंड को कोल्ड कॉफी पिलाता था बेटा, मां ने देखते ही उठाकर पटक दिया बेचारा

Trending Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि मां अपने बेटे को घर में चोरी करते हुए पकड़ लिया. बेटा चोरी के बाद पैसे अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाता था.

प्रेमिका के लिए घर में चोरी करने लगा प्रेमी. (Photo/X)

Chor Ka Video: सोशल मीडिया पर अभी एक प्रेमी से जुड़ा वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए घर में ही चोरी करता है. घर में चोरी करने के बाद वो प्रेमिका को होटल में कोल्ड कॉफी पिलाता है. उसे महंगी आइस्क्रीम खिलाता है. इतना ही नहीं वो प्रेमिका को महंगे कपड़े तक दिलाता है. सबकुछ ठीक चल रहा था. प्रेमी घर से चोरी करता है और प्रेमिका के शौक पूरे करता. मगर मामला तब उल्टा पड़ गया जब बेचारा घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया. इसके बाद पूरे परिवार ने उसे इतना मारा कि हालत खराब हो गई.

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अपने ही घर करता था चोरी

पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है. इसमें देखेंगे कि लड़का घर के एक कोने में घुटने के बल बैठा है. उसकी आंखों में आंसू हैं और हर तरफ शोर है. इसमें लड़के की मां उसपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो घर में चोरी करता है. वो घर में हर रोज पैसे रखती हैं, मगर लड़का प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए घर में चोरी करता है. अब वीडियो के बैकग्राउंड में मां जो कुछ कहती हैं सुनकर हंसी भी बहुत आती है.

कोल्ड कॉफी पिलाता है बेटा

करीब 15 सेकंड के वीडियो में मां अपने बेटे पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि घर से पैसे चुराकर लड़कियों को खूब कपड़े दिला रहा है. उन्हें झुमके दिला रहा है. इतना ही मां आगे बताती हैं कि उनका बेटा होटल में लड़कियों को कोल्ड कॉपी तक पिलाता है. इधर वो बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर अलमारी में रखती हैं मगर बेटा चुराकर इन्हें लड़कियों पर लुटा देता है. मजेदार है कि तभी बैकग्राउंड में पिता की आवाज आती है. पिता कहते हैं कि घर में चोरी की है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Kalesh over Family caught his Son Stealing money from home and spending on girls: pic.twitter.com/hxZVpz8V7o — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 11, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो प्रेमिका के लिए घर में चोरी करते हुए पकड़े गए प्रेमी का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं, वायरल वीडियो अभी तक सैकड़ों हजारों बार देखा जा चुका है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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