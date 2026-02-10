  • Hindi
VIDEO: प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी मगर पकड़ा गया बेचारा, पहले खूब पीटा फिर खुशी-खुशी कराई शादी | देखें वीडियो

Couple Viral Video: प्रेमी चुपके से प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया. मगर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि बेचारा पकड़ा गया. प्रेमिका के घर पकड़े जाने पर गांव वालों ने पहले तो बेचारे को खूब पीटा, फिर पंचायत बुलाई और फैसला सुनाया.

Published date india.com Published: February 10, 2026 4:35 PM IST
Video Today
प्रेमी के साथ मारपीट के बाद विवाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Premi Premika Ka Video: कहा जाता है प्यार की राह कभी आसान नहीं होती और जो इस रास्ते पर चलता है उसे खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. मगर अभी प्यार से जुड़ा है एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर पहले तो तगड़ा झटका लगता है और फिर हंसी भी बहुत आती है. मामला उत्तर प्रदेश में देवरिया का है जहां एक प्रेमी चुपके से प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया. मगर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि बेचारा पकड़ा गया. प्रेमिका के घर पकड़े जाने पर गांव वालों ने पहले तो बेचारे को खूब पीटा, फिर पंचायत बुलाई और फैसला सुनाया. फैसला था दोनों की शादी करा दी जाए. लड़की के परिवार ने पंचायत के फैसले को माना और देखते ही देखते हिंदू रीति-रिवाज से दोनों की शादी हो गई.

पहले मारपीट फिर कराई शादी

प्रेमिका के घर मार खाने और फिर वहीं शादी कराने से जुड़ा अनोखा मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. घटना से जुड़े वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों व्यूज बटोर चुके हैं. नेटिजन्स भी वीडियो पर मजकर कमेंट कर रहे हैं. बताया गया कि शख्स रात के अंधेरे में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, लेकिन लोगों की उसपर नजर पड़ गई. पकड़े जाने के बाद माहौल गरमा गया. पहले तो गुस्साए लोगों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की. उसे थप्पड़ के साथ लात-घूंसे भी खूब पड़े.

एक्स पर देखें वीडियो

मिठाई खिलाई फिर कराई शादी

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पिटाई खाने के बाद प्रेमी फर्श पर बैठा सहमा हुआ है. प्रेमी को बुरी तरह पीटने के बाद गांव में पंचों ने सोच-विचार के बाद फैसला किया. दोनों पक्षों की सहमति से तुरंत शादी की रस्में शुरू हो गईं. युवक को गुलाबी पगड़ी पहनाई गई, मिठाइयां बांटी गईं, और पूजा-अर्चना के साथ शादी संपन्न हुई. वीडियो में दिख रहा है कि फर्श पर चटाई बिछी है, लड्डू और अन्य सामान रखे हैं, और सब खुशी-खुशी रस्में निभा रहे हैं. बेचारा प्रेमी पहले डरा-सहमा था, लेकिन आखिर में मुस्कुराता नजर आया. मालूम हो वीडियो एक्स पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

